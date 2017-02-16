Рособрнадзор рассказывает школьникам о ГИА и ЕГЭ с помощью Алеши из мультимедийного ролика

О ЕГЭ и ГИА школьникам рассказывает ученик выпускного класса Алеша. Это герой мультимедийного ролика. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила интерактивное анимационное приложение, рассказывающее о различных процедурах оценки качества образования: Всероссийских проверочных работах (ВПР), Национальных исследованиях качества образования (НИКО), итоговой аттестации в 9 классах (ГИА-9) и едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Вместе с героем приложения –мальчиком Алексеем – школьники и их родители могут в игровой форме ознакомиться с наиболее важными процедурами оценки знаний в школе. Чтобы вместе с мальчиком поэтапно пройти процесс подготовки, допуска и сдачи ЕГЭ, нужно лишь зайти на сайт выборбудущего.рф и нажимать на стрелки клавиатуры.

Тогда в интересной игровой форме Алеша ознакомит вас с правилами подачи заявления на участие в экзамене, представит вам открытый банк заданий, подробно расскажет о процедуре сдачи ЕГЭ, покажет бланки, научит подавать апелляцию.

В видеоролике вы можете найти советы по поступлению вуз. Важно отметить, что здесь есть ссылка на полезные для школьника ресурсы.

По материалам пресс-центра Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки