Рустам Минниханов: «Мы ждем нового федерального стандарта, где татарский будет преподаваться два часа в неделю»

Несколько минут назад завершилось сегодняшнее 33 заседание Госсовета РТ. Депутаты решили оставить заседание открытым и пока не приступать к прениям по вопросу преподавания государственных языков в Татарстане. Госсовет вернется к обсуждению, когда вопрос будет отработан с федеральным отраслевым министерством.

Энгель Фаттахов в своем докладе сообщил о том, что вчера встречался с Ольгой Васильевой. Подготовлен вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике. Рустам Минниханов это подтвердил.

«Мы ждем нового федерального стандарта, где государственный язык будет преподаваться два часа в неделю. Ни один преподаватель не будет уволен в середине учебной недели. Что касается русского языка, то у нас есть резервы», – сказал Президент Татарстана.