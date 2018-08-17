Рустам Минниханов поздравил победителей и призеров финала WorldSkills Russia

С победителями и призерами финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018 встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Чествование молодых специалистов состоялось в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Напомним, что команда Республики Татарстан в общем медальном зачёте заняла второе место.

«Наша задача — поднять престиж рабочих профессий. С тех пор, как Россия вошла в семью WorldSkills для этого было сделано очень многое. И ваше достижение на национальном чемпионате — второе общекомандное место — это очень высокий результат», — сказал в своём приветственном слове Рустам Минниханов.

Президент РТ пожелал представителям татарстанской команды успешных выступлений и на других турнирах. Так, впереди Чемпионат Европы — 2018, национальный чемпионат следующего года, а также мировое первенство WorldSkills Kazan — 2019.

Рустам Минниханов отметил, что качественная подготовка рабочих специальностей является приоритетом для Татарстана. «Сегодня у нас создаются ресурсные центры, эта работа идет в системном порядке. Огромные усилия прилагают наши отраслевые министерства и базовые предприятия, потому что подготовку рабочих специальностей необходимо вести с учетом потребностей заказчика. У нас эта система выстроена», — добавил Президент Татарстана.