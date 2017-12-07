Рустам Минниханов прокомментировал назначение нового министра образования и науки РТ

Президент Татарстана прокомментировал московским и федеральным журналистам кадровые изменения в Министерстве образования и науки республики. На очередном заседании медиаклуба при Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ Рустам Минниханов заявил, что отсутствие у нового министра, Рафиса Бурганова, опыта преподавания не помешает ему в работе.

«Я тоже никогда президентом не работал, — цитирует Минниханова пресс-служба. — Каждый из нас приходит на должность и осваивает. У кого-то получается, у кого-то не получается. Да, образовательная система очень сложная и непростая. Сегодня в этих условиях, когда мы вошли в такие противоречия, здесь и наша вина, наверное, есть. Нужен человек, который объединил бы, успокоил, систематизировал все. Рафис Бурганов прошел огромный путь: он и в Казани поработал, и в Министерстве по делам молодежи и спорта, он знает систему. Вы скажете, что он сельхозинститут окончил, но и я тоже его окончил. И что? Мы каждый день должны учиться», — сказал Рустам Минниханов.