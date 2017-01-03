С начала нового года за помощью в Фонд поддержки предпринимательства обратились 37 клиентов ТФБ

За первые дни нового года в Фонд поддержки предпринимательства РТ обратились 37 пострадавших в банковском кризисе предпринимателей, рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Андрей Афонин. Большая часть обращений поступила через электронную почту. Уже готовы к выдаче 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей. Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.



«Всего был сформирован 61 комплект документов на 115 млн, но мы прекрасно отдаем себе отчет, что прошли проверку 56 комплектов (пять из них из-за негативной информации мы приостановили, до того как будем общаться с предпринимателями индивидуально). Итого на 110 млн 600 тысяч рублей мы готовы представить микрозаймы, как только предприниматели у нас появятся физически, чтоб подписать договора», — рассказал Афонин.

Также руководитель ФПП напомнил, что Фонд, по доверенности от предпринимателей, сам запрашивает справки об оборотах в банках, документы принимаются с 7 утра до 11 вечера.

Всего за помощью обратилось 812 предпринимателей.