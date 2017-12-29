Сегодня в Казани откроют центральную елку

29 декабря на площади Тысячелетия зажжет свои огни центральная городская елка, которую в этом году украсят игрушки в виде шаров, леденцов, валенок и светодинамические энергосберегающие гирлянды, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздничная программа на площадке у центрального стадиона начнется в 17.00. Перед жителями и гостями с вокально-хореографическими номерами выступят детский хор школы Игоря Крутого, театр танца «Шарм», ансамбль «Ворожея», «ЗуЛяйЛя», Матвей Козин, Мария Семенова. Гостей праздника встретят аниматоры-снеговики.

Кульминация праздника запланирована на 18.00, а сам торжественный момент напомнит казанцам о чемпионате мира по футболу – в следующем году столица Татарстана наряду с еще десятью российскими городами примет матчи турнира. Ожидается праздничный салют.

Напомним, что всего в этом году в Казани празднично открываются более 50 елок и елочных комплексов.