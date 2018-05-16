Сергей Иванов: Во время FIFA-2018 Татарстан посетят не менее 200 тыс. туристов

По самым скромным подсчетам, в период предстоящего чемпионата мира по футболу Казань и Татарстан в целом посетят не менее 200 тыс. гостей со всего мира. А экономический эффект от мундиаля для республики приблизится к 20 млрд рублей. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, пишет ИА «Татар-информ».

По его мнению, далеко не все, кто соберется этим летом посетить республику, обязательно отправится на одну из шести игр, что будут проходить на стадионе «Казань-Арена». Многие приедут ради атмосферы спортивного праздника и знакомства с новым для них местом.

«Чтобы туристам было комфортно, мы провели большой объем работ по улучшению инфраструктуры. В музеях под экспонатами появились таблички и на английском языке. Мы провели анализ наличия терминалов безналичной оплаты. Обновляется городская навигация. Она будет на трех языках: русском, татарском и английском. Гостям будет проще найти дорогу на стадион, к шаттл-басам, на площадки и к достопримечательностям», — отметил Иванов.

Очень плотная работа идет с экскурсоводами. 150 специалистов освоили иностранные языки и теперь готовы рассказывать о красотах республики на французском, английском, немецком, китайском, испанском, итальянском, корейском, арабском, турецком языках и фарси.

С первого июня по всей Казани появятся информационные шатры, где туристы смогут получить у волонтеров нужную информацию. «Шатры будут работать с девяти утра до девяти вечера. Сейчас дорабатываются путеводители и карты на пяти иностранных языках, где будет содержаться полезная для гостей информация о том, как добраться до стадиона, расписание игр, где весело провести время. Кроме того, там есть базовая информация о Казани, Свияжске, Болгаре, Елабуге и других наших туристических центрах, о том, где можно вкусно поесть и что купить», — рассказал глава Госкомитета РТ по туризму.

Уже заказаны 10 тыс. пар очков виртуальной реальности. Вставив в них свои телефоны и перейдя по специальной ссылке, туристы смогут увидеть ролики о тех достопримечательностях, до которых добраться не успели. «Надеемся, что они не только посмотрят сами, но и покажут друзьям, которые тоже захотят приехать к нам», — отметил Иванов.

А еще гости смогут увезти с собой массу сувениров, украшенных брендом «Made in Tatarstan». Это рюкзаки, зонты, значки, одежда, чехлы для телефонов и чемоданов. Даже коллекционная водка от местных производителей в керамических емкостях в виде казанской чаши и стадиона «Казань-Арена».

«Кроме того, чемпионат мира – это огромный PR. Игры будут смотреть как минимум половина населения планеты. Казань, Татарстан увидят во всем мире. Это не столько экономический эффект, сколько еще и эффект узнавания», — отметил Сергей Иванов. Он уверен, что многие из тех, кто не сможет приехать на чемпионат сейчас, обязательно захотят посетить республику в будущем.