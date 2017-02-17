Школа, которая дает равный социальный старт

ВПЕРВЫЕ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НА УРОКАХ АКВААЭРОБИКИ, ОДНАКО ОНА ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛА. КАК-ТО ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ Я УСЛЫШАЛА РАЗГОВОР ОДНОГРУППНИЦ: «О! ОНА ЖЕ ДИРЕКТОР 146-Й ШКОЛЫ. ГОВОРЯТ, У НЕЕ ТАМ ВСЕ СУПЕР!» РЕЧЬ ШЛА О НЕЙ. ПРИЗНАЮСЬ, МНЕ БЫЛО ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ СТОЛЬ ЛЕСТНЫЙ ОТЗЫВ И СРАЗУ, НЕ ПРИТУПЛЯЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, ЗАХОТЕЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ГЕРОИНЕЙ.

КАКОВО БЫЛО МОЕ ПОТРЯСЕНИЕ, КОГДА ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ ДИЛЯРА САЛИХОВНА КАРИМОВА САМА ПРИШЛА В РЕДАКЦИЮ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОПУБЛИКОВАТЬ МАТЕРИАЛ. ОНА ВЕРНУЛАСЬ ИЗ МОСКВЫ, ОКРЫЛЕННАЯ КОНКУРСОМ «ДИРЕКТОР ШКОЛЫ». ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ «МАГАРИФ» ПРИГЛАСИЛИ НА ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК В ФИРМЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ РЕСТОРАН. ПРИЗНАЮСЬ, БЫЛО НЕОЖИДАННО ВСТРЕТИТЬ ЗА ДЛИННЫМ СТОЛОМ УЮТНОГО ЗАЛА С ЗАПАХАМИ ВКУСНОЙ ЕДЫ НЕ ТОЛЬКО УЧИТЕЛЕЙ, НО И БОЛЬШУЮ ГРУППУ ШКОЛЬНИКОВ.

Лет двадцать назад меня, как сотрудника Министерства внешнеэкономических связей Республики Татарстан, направили на стажировку в Университет «ТОМПСОН» под Парижем для изучения инвестиционных проектов. Тогда между Французской Республикой и Республикой Татарстан активно устанавливался мост сотрудничества, и несколько французских предприятий реализовали свои проекты в Казани. В первый же день нашего обучения я была поражена не только расположением комплекса и его величием, а скорее демократичностью, воцарившейся в этом учебном центре. В коридорах проходящие мимо нас люди с бейджами на лацканах пиджаков могли поздороваться с сопровождающим нас боссом и задать свой вопрос по работе. А во время обеда все – начиная от студентов и заканчивая генеральными директорами крупнейших компаний, шли с подносами в европейскую столовую, выбрав себе еду, и садились все вместе за овальный стол. Моему удивлению не было предела. Ведь мы давно уже привыкли к тому, что у нас больших гостей приглашают отобедать в каком-нибудь престижном ресторане. Мои французские воспоминания и сравнение с нашими традициями за давностью лет почти улетучились, когда не визит в казанскую школу №146.

Исторически сложилось так, что самые престижные школы, за исключением двух-трех, располагаются в центре города. Построенная почти 25 лет назад на кварталах, в то время совсем на краю города, эта школа в первые годы стала альма-матер для детей, которые вместе с родителями переехали в новостройки для заводчан и новые дома по программе ликвидации ветхого жилья. Когда-то типовая новостройка, естественно, со временем начала устаревать. К счастью всех учеников и преподавателей, в период бурной перестройки девяностых годов судьба распорядилась так, что закончившая с отличием школу №102 Московского района, а затем физфак университета, молодой специалист, занимавшаяся серьезными научными исследованиями, волею судьбы решает поменять свою жизнь и прийти в систему образования. «Мой муж, оставив науку, ушел в бизнес. А я выбрала систему образования и нисколечко не жалею, что пришла в школу!», – улавливая мое скрытое удивление, радостно восклицает ее нынешний директор Диляра Салиховна. Ни капельки не преувеличивая, могу сказать, что именно благодаря ее усилиям эта школа стала одной из самых престижных. Это отлично понимают жители микрорайона и родители из коттеджных поселков Казани и близлежащих районов Татарстана, которые каждое утро издалека привозят своих детей в школу на дорогих автомобилях. Какие надежды заставляют их преодолевать многочисленные километры?

Если театр начинается с гардероба, то эта школа, как в зарубежных фильмах, начинается с личных ящиков для всех учеников, прежде всего, отождествляемых с личным пространством. В коридорах стоят диванчики, на которых во время перемен мы видели обсуждающих свои школьные вопросы детей. Здесь можно посидеть и пообщаться, а можно сходить в библиотеку или в медиатеку и позаниматься на компьютере уже после уроков.

Однако самым желанным местом для общения, несомненно, является школьный ресторан. Некогда типичная столовая всегда находилась на хорошем счету, и даже готовя в ней блюда по стандартному школьному меню, местные специалисты занимали призовые места. Однако время не стоит на месте. За годы руководства школой Диляра Салиховна прошла обучение в Америке, Германии, Сингапуре, в Санкт-Петербурге, в Англии. В январе по приглашению Российского Совета директоров она приняла участие в стажировке по школам Лондона. А чуть ранее, а именно три года назад, директору предложили поехать в Париж для изучения модели питания во французских школах. Вот тогда-то, изучив опыт образовательного учреждения с 24 тысячами студентов, руководительница казанской школы нашла свой вариант. Сразу после возвращения работа закипела и в казанской школе. «Нашей целью было не только создание уютного места, где дети с удовольствием ели бы, но и сделать столовую местом социализации детей и взрослых», – говорит Диляра Салиховна, удовлетворенная результатом. Нам, людям со стороны, сразу бросилось в глаза, насколько свободно ведут себя здесь дети, поскольку пространство и окружение к этому располагают.

Для создания современного интерьера были приглашены дизайнеры, каждый из которых представил свой проект. Однако лишь концепция третьего автора была взята за основу, и под пристальным взглядом директора школы, которая сама сначала нашла инвестиции на 8 млн рублей, а затем выступила в роли содизайнера и автора мебели-трансформеров кропотливо закипела жизнь с новыми целями. Подобные преобразования произошли во многих классах, в том числе и в комнате для занятий музыкой.

Прошли всего три недели, и вскоре, несмотря на все существовавшие на тот момент трудности, в стенах старого заведения открыл свои новые двери школьный ресторан. Сегодня здесь можно увидеть французский, без преувеличения сказать, ресторан для учеников, в котором на изысканной посуде подают абсолютно здоровую, без каких-либо консервантов и ГМО салаты, завтраки и обеды. А рядом можно заглянуть в бар, в котором после обеда детям предлагаются свежевыжатые соки и кислородные коктейли. В этом тоже есть потребность юного поколения. Впрочем, в свои школьные годы и мы после уроков бежали в продуктовый магазинчик возле дома, чтобы попить сливовый или

яблочный сок из вытянутого конусообразного аппарата, который теперь можно найти только в музее советского сюрреализма.

Оказалось, что мы неслучайно обратили внимание на столы. После стажировки в Сингапуре руководство школы пытается использовать форму трансформации во всех помещениях. В части столов в ресторанчике применен принцип трансформера, когда столы могут видоизменяться и превращаться в единый стол, как у Рыцарей Круглого стола. А рядом на небольшом пространстве создана сцена для праздничных мероприятий, над которой размещен большой экран.

Дети школы №146 питаются по принципу шведского стола. В этом, кроме пищевого, есть нравственный и социальный резон. Дети должны иметь навыки, которые позволяют им быть свободными. Они уже проявляются в будничной жизни. Как только директор подошла к детям, готовящимся к завтраку, то они, приветствуя ее и нас, ритмично, будто в такт музыки, захлопали ладошками.

«Право выбора для ребенка очень важно!», – подчеркивает Диляра Салиховна. – Для учеников первого и второго класса столы накрывают старшеклассники. С третьего класса дети сами выбирают себе еду. Мы ориентированы только на здоровое правильно-сбалансированное питание. Сегодня к нам приходят представители одного известного банка для изучения поставленной системы». Оказалось, что банкиры пытались наладить эту бизнес-модель еще в нескольких школах, но результаты оказались не столь впечатляющими. Забегая вперед, скажу, что мы их действительно видели издалека. Хотелось подойти и сказать им, что дело не только в том, что дети, идя на завтрак или обед, выбивают в их терминале чек (средний составляет 69 рублей), но на самом деле в очень вкусной еде, подобно той, которую готовят нам мамы. Если некоторые из них не успевают приготовить ранний завтрак, то не стоит печалиться. Детей он ждет в школе.

По четвергам рано утром здесь проводятся деловые завтраки, на которые приглашают известных людей: спортсменов, актеров, политиков, общественных деятелей. Оказывается, одним из первых участников делового завтрака стали Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер – министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. Мы поинтересовались, а что было предложено им попробовать. Может быть, манную кашу или сырники со сметаной, которые нам очень понравились, а может, фирменный десерт «Зебра» или пиццу из духовки? Оказалось, что они, как и все учащиеся, сначала пробили чек в терминале, а затем выбрали то, что охотно едят дети – говяжью котлетку с картофельным пюре.

Как говорит главный повар, сами детки любят шашлычки, буритос, лазанью, макароны с запеченной курочкой, суп из брокколи, салат из пекинской капусты и пиццу, а еще различные булочки. Большое внимание уделяется приготовлению рыбы, чтобы дети ее с удовольствием ели. Поскольку мы узнали все вкусовые предпочтения окружающих, осталось задать этот вопрос и директору. Услышав «А вы что любите?», она быстро ответила «О! Сейчас я предпочитаю кабачки и раздельное питание. Перед конкурсом «Директор школы» я решила привести себя в форму и скинула 15 килограммов. Кроме этого, мне очень нравится заниматься аква­аэробикой».

Сейчас к этому формату добавили еще одну форму – профессорский урок. Это другой подход, когда за неформальной беседой проходят интересные встречи с известными людьми нашего города. По словам старшеклассников, эти мероприятия носят эмоциональный характер, и помогают им получить большой жизненный и социальный опыт. Сразу после встречи с учениками, в ходе которой мы вместе с нашим дизайнером Ильдаром Гатауллиным рассказали им об особенностях своих профессий. Привыкшие к таким встречам дети, не стесняясь, задавали вопросы о наших интересах и предпочтениях в жизни. После того, как эти свободные члены школьного сообщества, одетые в уникальную форму, побежали на уроки, мы решили осматривать школу. Пока шли по коридорам, навстречу нам попадались старшеклассники в необычных галстуках в цветах татарстанского флага. Оказывается, школьную атрибутику, в том числе галстуки, выпускает школьная бизнес-компания.

«Для меня важно проживать жизнь вместе с детьми. Учителя – это лишь помощники в освоении знаний и навыков, которые необходимы им в жизни» – продолжила нашу беседу Диляра Каримова. Со своей стороны мы не удержались и задали очень земной вопрос о том, как можно привлечь профи в школу. Как нам разъяснили, администрация школы за счет средств, поступающих от дополнительного образования, старается поддерживать высокий уровень зарплаты всего педагогического состава, а также работников пищеблока. Это одно из основных условий приглашения лучших педагогов и поваров. Однако это не означает, что здесь нет проблем. Молодые специалисты, допустим, преподающие физику или робототехнику, уходят преподавать в Иннополис, поскольку там, наряду с хорошей зарплатой, предлагают и мебелированную квартиру.

Детки – конфетки. И спортсмены! В школе №146 учатся 1380 учеников в одну смену. Для сравнения: в двух соседних учебных заведениях, всего в пяти минутах ходьбы, насчитывается по 600–700 детей. Лишь один класс, но он особенный, учится во второй смене. Если говорить об учебном процессе, то здесь стараются ввес­ти Сингапурские структуры на уроках – и пытаются сделать уроки интересными. Как говорит Диляра Каримова: «У нас нет статуса лицея или гимназии. Мы берем в школу всех желающих детей. Нужно прос­то записаться. Наша школа для каждого ребенка дает равный социальный старт».

С этого учебного года здесь стартовал сложный проект, и руководство осознавало это со всей серьезностью. Некоторые ученики занимаются хоккеем в спортивном комплексе «Золотая шайба», в которой были открыты спортивные классы. Директорат спортивного клуба обратился с предложением, чтобы их будущие хоккеисты учились в этой школе. После этого были сформированы 3 класса хоккеистов – III, VII и VIII классы. Казалось бы, взяли и взяли. У них уже был определенный опыт в спортивном направлении. К примеру, в 2013–2014 учебном году были ученики – футболисты. Однако тогда набор осуществила сама школа. В этот же раз ситуация была в корне другой. Дети собраны не просто из разных школ, они приехали из разных городов, имеющих разные базы. Кто-то учился в школе для одаренных детей, кто-то – в стандартной общеобразовательной школе. Однако у них есть единая объединяющая – они команда. Педагогам школы пришлось работать вместе с педагогами и тренерами «Золотой шайбы», чтобы подтянуть тех, чья успеваемость невысокая. Зато в свою очередь «Золотая шайба» предлагает ученикам школы №146 свободное время для катания на катке. Здешние ученики точно знают, что в век компьютеров и гаджетов очень важно заниматься физкультурой. Они к этому приучены. Их альма-матер отличается от школ старой постройки еще наличием двух спортивных залов. Так что все ученики

школы придерживаются лозунга древнегреческого философа-мыслителя Аристотеля, который гласит: «Движение – это жизнь». По словам учителей, все они профессионально играют в волейбол, бас­кетбол, мини-футбол. В дополнение с 1 класса здесь проходят уроки по шахматам в опережение решения различных министерств о введении этого предмета в перечень общеобразовательных предметов.

Для пап и мам, также как и для руководителя школы, очень важно, чтобы во второй половине дня после уроков дети были заняты с пользой, жили интересной школьной жизнью. Нас повели в классы первоклассников, совмещенных с комнатами продленного дня. Раньше в этом углу были бесхозные комнаты. После того, как отсюда вывезли 10 КамАЗов мусора, они стали прекрасными комнатами для занятий и отдыха. Есть тренажерный зал, а профессиональные хореографы занимаются в трех хореографических залах с разными классами и уровнями подготовки. Дети занимаются танцами, во время занятий которыми обеспечивается горделивая осанка. Профессиональное умение учеников высоко оценивается компетентным жюри, так второй год подряд школьники выигрывают в коммерческом конкурсе «Самая танцевальная школа», который проходит и в эти дни в Эрмитаже. Радует то, что роди­тели участвуют в качестве болельщиков, особенно много там переживающих отцов, как на играх популярного «Ак барса».

Поддержка извне. «Откуда у простой школы финансы для всех этих проектов?», спросит любой знающий близко школьную жизнь. Руководство школы старается участвовать во всех конкурсах и грантах для некоммерческих организаций. Правильно готовит, вовремя подает документы и практически всегда выигрывает! Благодаря победе в некоммерческом проекте появилась спортивная площадка для населения, так называемая воркаут-зона. С помощью грантовой поддержки построили сценическую площадку. Победа в конкурсе «Большая перемена» на сумму 500 тысяч рублей при вложении всего на 3 тысячи на прокат башмаков позволила оснастить зал на 360 человек интерактивным оборудованием и проводить сингапурские тренинги на базе школы.

Школа выиграла грант по телестудии, грант по инженерной лаборатории. Из двух кабинетов физики один отдали под лабораторию, и там идут занятия по роботехнике и радиоинженерии. В телестудии создается видео, которые ребята снимают, монтируют, а затем оно транслируется на плазмах в школе. По словам специалистов, здесь очень сильная кафедра обществознания и права, на специальных курсах преподаватели обучают безопасности в социальных сетях. «Я и сама веду свои аккаунты в соцсетях и активно общаюсь со своими коллегами по всей стране. Мы активно общаемся с Константином Михайловичем Ушаковым и его коллегами по Skype, – отвечает директор школы на наш вопрос о безопасности социальных сетей. – Безопасности в Интернете нужно обучать и учеников, и учителей, и родителей». Начиная с начальной школы, также стали углубленно преподавать математику, потому что если человек хорошо знает математику, то у него хорошо развито логическое мышление.

В отличие от многих образовательных учреждений, руководство получило двенадцать лицензий на медицинские услуги. Открыли массажный, стоматологический кабинеты, в которых дети могут за дополнительную плату получить предписанные врачом услуги. Есть свой логопед, а самое главное: есть зал, в котором работают два психолога.

Мы практически обошли все залы и классы, снабженные видеонаблюдением. Удивило нас существующее еще одно демократичное правило, установленное в школе – все двери кабинетов открыты. И когда мы проходили мимо классов, то слышали, как дети отвечают на вопросы своих учителей, а еще в одном классе детки разучивали новую песенку на татарском языке, в лаборатории химии ставили опыты.

Для того чтобы содержать такую огромную школу, построенную четверть века назад, и соответствовать всем современным требованиям, казалось бы, нужно огромное финансирование. И гранты, и выделенное разовое финансирование в сумме 2,5 млн рублей на нужды школы – это капля в море, подумалось мне. «А были ли еще проекты, под которое наше правительство дало вам денег?»– напрямую спросили мы.

Ответ нас порадовал: «Мы пять лет просили денег на ремонт кровли. Школа старая, и крыша прохудилась. Я долгое время писала Рустаму Нургалиевичу, однако с той резолюцией, с которой в первое время выходили письма «Ознакомлен» – денег не дают. И когда рядом с нами открывали спортивный комплекс «Золотая шайба», я со всей перепиской, скопившейся за эти годы, настойчиво подошла к нашему главе республики. В руках у меня также был пакет документов с обоснованием необходимости ремонтных работ после проведенного обследования и прилагаемым подготовленным проектом ремонта. Через 2 недели вышло распоряжение Кабинета Министров, нам дали необходимую сумму денег».

В этом году Президент порадовал еще раз – кандидатов первой девятки, вошедших в «зеленую зону», направляют на стажировку в Швейцарию. По республике отмечена кропотливая и ответственная работа около 60 руководителей.

Возможно, в будущем будет еще один серьезный повод для радости. В отличие от школ, располагающихся в центре города, у этой школы есть земля. И у ее руководства есть еще одна мечта – найти финансирование на строительство спортивного комплекса с бассейном через теп­лый переход. На мой взгляд, это очень актуальный вопрос после трагических событий прошлым летом, когда утонули дети. Каждый ребенок должен надежно держаться на воде и хорошо плавать. Тем более, что интерес к водным видам спорта возрос после проведенной Универсиады в Казани в 2013 году.

Помощь благотворителей. Благодаря помощи благотворителей, в особенности двух депутатов, в школе появились игровая зона, детский игровой городок и еще волейбольная площадка. «Народ должен знать своих героев, – восклицает Диляра Салиховна и называет имя первого – Булат Фатихович Кутдусов, директор «БКК». Второй – главный врач городской клинической больницы №7 Марат Наилевич Садыков утвердил по итогам учебного года премию для отличников, которая вручается во время торжественного шествия «Олимп».

Диляра Салиховна удивляет меня еще одним своим нестандартным подходом к разрешению проблемы. «Я всегда думала, – говорит она с неким возмущением в голосе, – почему жители нашего микрорайона всегда проходят через территорию нашей школы? Их просто невозможно отучить! Мне не хотелось уподобиться директорам некоторых школ, которые закрывают свои территории. И тогда мы решили, раз уж эту ситуацию невозможно перебороть, то тогда пусть они

хотя бы извлекают пользу от прогулок!» Так на улице была построена детская площадка, на которую начали приходить молодые мамочки с колясками. В действительности, эта проблема особенно актуальна для крупных городов. Стоит посмотреть вокруг – все дворы заставлены автомобилями, мест для прогулок с детьми не осталось совсем. «Если смотреть на перспективу, сложившая ситуация работает на нас, – продолжает моя собеседница, – мамы видят ухоженную школу, смотрят как школьники занимаются спортом и через несколько лет приводят своих детей к нам учиться. Дети в колясках бронируют себе место в школе!»

У меня сложилось впечатление, что здесь все делается для детей, в семье которых, может быть, не очень высокий достаток. В школе они могут получить то, что они пока не видят своей частной жизни – красивый интерьер, вкусную еду из халяльной продукции. Возможность учиться в красивой, демократичной школе и заниматься в разнообразных кружках дает им надежду на будущую светлую жизнь. Хотелось бы, чтобы эту современную и успешно зарекомендовавшую себя модель смогли повторить и другие школы республики.