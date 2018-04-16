Школьницы из Татарстана завоевали победу на VII Европейской математической олимпиаде для девушек

Во Флоренции завершилась VII Европейская математическая олимпиада для девушек. Сборная России в составе 4-х человек завоевала на состязании 4 золотые медали. Среди них есть школьницы из Казани и Набережных Челнов.

Золотых медалей на EGMO-2018 удостоены россиянки: Диана Гайнутдинова (Казань); Ирина Ланских (Киров), Элина Телешева (Набережные Челны); Изабелла Толокно (Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

С блестящим результатом сборную России поздравила министр образования и науки Ольга Васильева.

— Мы делаем большие шаги, развивая непрерывное математическое образование в нашей стране для каждого, и видим, сколь сильна отечественная математическая школа. Наша сборная показала максимальный результат, завоевав четыре золота. И я поздравляю наших девушек и их тренера Назара Хангельдыевича Агаханова с блестящим выступлением на олимпиаде в Италии. Уверена, что у каждой участницы впереди большой путь, в котором они смогут развить и приумножить свой талант.

В математической олимпиаде для девушек состязались представительницы из 52 стран.