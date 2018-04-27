Состоится бесплатный матч «Рубин – Уфа»

Апрель 27, 2018 0

В Казани 7 мая состоится матч «Рубин — Уфа». Любители футбола смогут посетить матч чемпионата российской футбольной Премьер-лиги бесплатно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр  по делам молодежи и спорту Владимир Леонов. WhatsApp Image 2018-04-27 at 14.38.58 (1)

Матч «Рубин» – «Уфа» станет тестовой игрой чемпионата мира.  Для прохода на матч необходимо лишь получить билет в кассах «Казан-Арены». Они будут открыты в день матча,  с 10.00. Как отметил министр, паспортов болельщиков также никто спрашивать не будет.

Для болельщиков будут доступны парковки торговых центров «Леруа Мерлен», «Парк Хаус», «Тандем», «Метро».

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