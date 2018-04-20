Стартует VI Международная олимпиада по татарскому языку и литературе

Министерство образования и науки Татарстана сообщает о старте VI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Школьники приедут в Казань уже в конце недели.

В этом году в олимпиаде примут участие победители и призеры межрегиональных олимпиад по татарскому языку и литературе, участники интернет-тестирований и собеседований по татарскому языку и литературе по следующим категориям:

— 216 обучающихся из Республики Татарстан;

— 92 обучающихся из 26 субъектов Российской Федерации;

— 30 обучающихся и студентов из 13 зарубежных стран;

— 16 обучающихся воскресных школ субъектов Российской Федерации;

— 50 студентов Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации.

Торжественное открытие олимпиады состоится 22 апреля. С понедельника участники начнут выполнять задания. Завершится олимпиада 25 апреля Форумом родного языка.