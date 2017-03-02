3 марта 2017 г. в Государственном Большом концертном зале им.С.Сайдашева состоится концерт Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой «Сто часов счастья». Программа, завершающая цикл «Хоровой crossover», представит слушателям произведения советских и зарубежных композиторов, народные песни и саундтреки из кинофильмов, объединенные темой счастья и любви.

В концерте примет участие камерный оркестр Молодежного театра на Булаке под руководством Дмитрия Чиркова. В программе: ария из оперетты Имре Кальмана «Сильва», «Зачарованная даль» Александры Пахмутовой, «Серенада Дон Кихота» Дмитрия Кабалевского, попурри из саундтреков к кинофильму «Мулен Руж», «Как ты красива сегодня» Константина Меладзе, татарские народные песни «Озата барма» и «Сорнай моны», а также композиции из репертуара Элвиса Пресли, Аллы Пугачевой, ВИА 70-х годов и многое другое.

Начало — 18.30.

Справка: Государственный камерный хор Республики Татарстан основан в 2007 году. Художественный руководитель и дирижер – заслуженный деятель искусств РТ Миляуша Таминдарова. Коллектив принимал участие во многих международных и российских фестивалях, среди них: «Невские хоровые ассамблеи», Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева, «Сотворение мира», Международный оперный фестиваль имени Ф.И.Шаляпина, Международный фестиваль «Музыка веры», VII Международный фестиваль органной музыки (г. Пермь) и другие.

В 2017 году Государственный камерный хор РТ отметит свое 10-летие. Праздничный концерт, посвященный юбилею коллектива, состоится в ноябре.

По материалам Министерства культуры РТ.