Студенты КФУ в ближайшем будущем не смогут списывать научные работы

В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоялась встреча студентов с заведующим кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Иваном Заcурским. Он также является одним из создателей и идейным вдохновителем сайта «Научкор.РФ», в котором можно опубликовать научные труды.

Журналист провел открытый урок, который был посвящен одному из самых острых проблем высшего образования – плагиату научных работ. По мнению Заcурского, эта проблема является первостепенной и именно ее нужно искоренить, чтобы поднять уровень образованности нашего населения. Преподаватель отметил, что сейчас каждый третий диплом списан, то есть каждый год из российских вузов выпускаются 300 000 людей, которые практически ничего не знают. Иван Заcурский назвал их «людьми отчетности». Как он говорит, многие студенты пишут работы лишь для того, чтобы отчитаться, они не хотят получить достойное образование.

Исходя из этой проблемы и был создан сайт «Научкор.РФ», который позволяет проверять материалы на оригинальность и публиковать их так, чтобы никто не смог нарушить авторские права. С «Научкор.РФ» в данный момент сотрудничают Санкт-Петербургский государственный университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Создатели данного проекта решили наладить связь и с КФУ, поэтому приехали подписать договор о сотрудничестве с ректором Ильшатом Гафуровым. Этот договор позволит вузу публиковать работы своих студентов и проверять их на оригинальность, потом они будут в открытом доступе и никто не сможет их украсть или списать.

Особенность сотрудничества «Научкор.РФ» с федеральным университетом будет в том, что каждая работа будет заранее публиковаться и проверяться, чтобы узнать, студент сам написал работу или нет.