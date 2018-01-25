«Татьянин день» объединил ученых и школьных учителей

В КФУ проходит XV Всероссийская научно-практическая конференция «Литературоведение и эстетика в XXI веке («Татьянин день»)». В вуз приехали педагоги из Москвы, Бугульмы, Альметьевска, Актаныша, Буинска, Лаишево, Зеленодольска, Чистополя, Набережных Челны, Нижнекамска, Елабуги, а также сельских школ Апастовского, Арского, Дрожжановского, Лаишевского, Тетюшского, Менделеевского, Зеленодольского, Агрызского, Кукморского районов.

Оргкомитет конференции возглавляют сопредседатели: заместитель министра образования и науки РТ, к. ф.-м. н. Поминов Андрей Иванович и заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы КФУ, профессор, д.ф.н. Несмелова Ольга Олеговна.

Уже 10 лет в КФУ с докладами выступают учителя московских школ Татьяна Сафонова (СОШ № 1449) и Елена Корчиго (СОШ № 283) со своими учениками. Третий раз принимает участие в работе конференции старший преподаватель государственного университета им. Ферриса (США) Лилия Кассерта. Второй раз приезжает многочисленная делегация учеников многопрофильной гимназии города Лагань (Республика Калмыкия) под руководством Зои Михайловны Очировой. Показательно, что второй год участвует большая команда учеников лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии ФГГБОУ ВО «КНИТУ» поселка Дубровка Зеленодольского района РТ, а в этом году в конференции впервые присоединился лицея с физико-математическим уклоном ГАОУ «Лицей Иннополис» города Иннополис Республики Татарстан.

На секционных заседаниях и круглых столах конференции были представлены доклады 230 участников, раскрывающие проблемы изучения поэтики художественных произведений, диалога литератур и культур, а также взаимосвязь различных видов искусства. Конференция предполагает ведение систематической просветительской деятельности среди учащихся и молодежи с целью формирования навыков филологического анализа текста и любви к художественному слову.

Работают 9 секций: на шести секциях выступят с докладами 70 учеников, а также на специальных секциях студенты и магистранты, аспиранты и преподаватели расскажут о результатах своих научно-практических исследований, учителя школ обменяются опытом в преподавании гуманитарных дисциплин на методической секции.

На круглом столе прозвучали доклады известного литературоведа, крупного специалиста в области сопоставительной филологии профессора КФУ А.М. Саяповой «Особенности перевода романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина» на татарский язык». Дискуссию о проблемах адекватного перевода произведений русской, татарской и зарубежной литературы продолжили доклады доцента КФУ А.Х. Вафиной «Западноевропейская и американская литература в журнале «Казан утлары», аспирантки КФУ Л.И. Фахрутдиновой «Жанровые трансформации оригинала в переводном тексте (На материале перевода хикая А.Еники «Ночная капель» Маджитом Рафиковым», проблемы сопоставительного изучения русской и татарской литератур были представлены в докладах профессора КФУ А.Ф. Галимуллиной «Специфика художественного воплощения образа сада в творчестве русских и татарских поэтов второй половины ХХ века», аспирантки КФУ Л.Р.Фаезовой «Образ малой родины в прозе Миргазияна Юныса (в сопоставлении с произведениями мировой литературы) и в выступлении библиотекаря Центральной городской библиотеки, члена Союза писателей РТ В.П. Хамидуллиной «Образ «малой родины» в творчестве современных русских и татарских поэтов (На примере творчества Николая Алешкова и Рустема Закуана».

В работе круглого стола традиционно приняли активное участие известные деятели культуры и представители литературной общественности Республики Татарстан: директор Музея Лаишевского края им. Г.Р. Державина Ф.Г. Муртазина выступила с докладом «Роль архивных источников в установлении связей Г.Р. Державина с Лаишевским районом и Казанью (На материале Дежавинской коллекции в музее Лаишевского края им. Г.Р.Державина)» и руководитель литературного объединения «Златоуст» Т.И. Сушенцова с докладом «Диалог культур в творчестве поэтов ЛИТО «Златоуст».

В ходе конференции будет проведен конкурс на лучшие ученические и студенческие доклады, победители будут награждены грамотами, а статьи школьников-победителей по сложившейся традиции будут опубликованы в специальном разделе сборника по итогам конференции, что служит стимулом для совершенствования научно-исследовательской деятельности учащихся.

Альфия ГАЛИМУЛЛИНА, член редколлегии журнала «Магариф», заместитель председателя оргкомитета конференции, профессор ИФМК им. Льва Толстого КФУ, доктор педагогических наук