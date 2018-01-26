Телеканал «Шаян» научит детей татарскому языку

1 февраля начинает вещание детский татарский телеканал «Шаян». Планируется, что в будущем дети смогут круглосуточно смотреть познавательно-развлекательные передачи и мультфильмы на татарском языке. О том, как телевидение собирается учить детей от трех до 15 лет родному языку, сегодня рассказал генеральный директор ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов.

О необходимости татарского детского телевизионного канала на республиканском телевидении говорили давно. В связи с изменениями в языковой политике Татарстана, вопрос создания качественного медиа-продукта для детей вновь стал актуальным. Так ТНВ создал канал «Шаян», главные герои которого – озорной мальчик по имени Шаян и девочка-отличница Биби будут говорить с маленькими телезрителями на татарском языке.

С 1 февраля канал заработает в режиме испытания. Для начала по полчаса в сетке передач каналов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Передачи можно будет увидеть в 15.00 на «ТНВ-Татарстан» и в 15.15 — на «ТНВ-Планете». Планируется, что к концу года телеканал будет вещать круглосуточно. В программе «Шаян»а будут представлены более 20 оригинальных познавательных, образовательных и развивающих программ, игровые шоу, викторины лучшие мультфильмы, переведенные на татарский язык.

Трансляция канала будет осуществляться через спутник, кабельные сети SMART TV, Интернет, сайт Шаян.ru и мобильное приложение.