Тина Канделаки считает, что необходимо геймифицировать образование

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки на встрече со студентами в Татарстана, рассказала об одной из проблем образования. Она считает, что современный процесс обучения нуждается в геймификации.

По мнению Канделаки, у детей, искушенных возможностями медиа, наблюдается проблема восприятия лекций. В пример успешного образовательного проекта гость КФУ привела телепроект «Самый умный», который на протяжении нескольких лет выходил в эфир канала «СТС».

– Программа «Самый умный» несла огромную образовательную функцию. Она делала образование модным. Она была одной из первых программ, которая сделала за 10 лет вперед самый важный шаг — геймифицировала образование. Это была игра, – сказала Тина Канделаки.

У сегодняшних школьников и студентов есть проблема в восприятии лекций. Тенденция диктует потребность в освоении новых компетенций педагогами.

– У меня дети учатся, я же это вижу. Никто не готов так долго слушать лекцию. Представьте, я буду вести лекции регулярно. Я вам надоем. Вам надо, чтобы какая-то картинка появлялась, вам нужно, чтобы у вас были очки виртуальной реальности. Вам нужно, чтобы было показано 4-5 видеофрагментов, чтобы кто-то появлялся, и было какое-то действие, — прокомментировала генеральный продюсер федерального канала.

Тина Канделаки провела мастер-класс «Диалог с Тиной Канделаки» для студентов и преподавателей КФУ.