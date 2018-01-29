ТНВ готов взять учителей татарского языка на работу

Детскому телевизионному каналу «Шаян», который начнет свое вещание через пару дней, требуется штат переводчиков. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов.

Для создания качественного контента на первом телеканале для детей на татарском языке потребуется помощь учителей. В эфир «Шаян» выйдут передачи для детей от 3 до 15 лет. Руководство ТРК «Новый век» планирует привлечь учителей татарского языка, оставшихся без работы, к переводу образовательных и развлекательных программ. «Шаян» проведет кастинг среди преподавателей. В дальнейшем они смогут осуществлять литературный перевод с татарского языка на русский и наоборот.

Как рассказал Ильшат Юнусович, достигнута договоренность с КФУ, в рамках которой Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций вуза будет готовить будущих журналистов для работы на татарском телевидении.