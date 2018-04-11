Ученые и учителя Татарстана обсудили проблемы театральной педагогики

Кафедрой методологии обучения и воспитания Института психологии и образования КФУ совместно с театром юного зрителя, и театром им. Г.Камала организован второй Международный научно-методический семинар «Профессионально-этическая подготовка учителей средствами театральной педагогики». Перед педагогами выступили педагоги из Кубы и Ганы.

Семинар посвящен социальной роли театра как очага культуры, непосредственно воздействующего на человеческое сознание: особенно бесценна в современном мире, когда проблема передачи нравственных, духовных ориентиров принимает крайне острые формы. Проект призван содействовать сотрудничеству и разработке творческих форм взаимодействия театров вузов, ссузов и школ Республики Татарстан, пропаганде достижений театрального искусства для детей и молодежи, приобщению детей к мировой культуре и популяризации театрального искусства. Перед участниками семинара с научно-методическими докладами выступили М.И. Рожков (Республика Беларусь), А.Н. Хузиахметов, Р.Г. Габдрахманова, Э.Г. Волчков, (РФ, КФУ), Орландо Габриэль Карденас Фернандес (Республика Куба), Акото Агнес Ама (Республика Гана), директора базовых гимназий КФУ Р.М. Арсланова, А.А. Булатова, Л.Х. Хасанова, Ф.Г. Вафина, руководители ТГАТ имени Г.Камала И.И. Якупов, Р.Р. Сахибуллин.

Участники семинара посетили театр юного зрителя и Татарский государственный академический театр им. Г.Камала, ознакомились творческой деятельностью двух ведущих театров столицы РТ, посмотрели спектакли «Ромео и Джульетта», «Ночь», «Любишь? Не любишь?» с дальнейшим их обсуждением, где приняли активное участие опытные артисты и режиссеры.

Наши проекты будут реализованы в школах Республики Татарстан под эгидой «Творческой лаборатории театральной педагогики»: педагоги, оснащенные современными театральными технологиями, легче найдут контакт с детьми в образовательном процессе и креативно подойдут к внеклассной работе. На семинаре педагоги познакомились с многообразием форм и направлений современного театра; изучили репертуар ТЮЗа и ТГАТ им.Г.Камала; получили навыки анализа пьесы и спектакля; научились готовить детскую аудиторию к восприятию спектаклей и обсуждать их после просмотра.

Зав.кафедрой методологии обучения и воспитания ИПО КФУ, д.п.н., профессор А.Н. Хузиахметов