Учителя и воспитатели, мы объявляем новый конкурс!

Журналы «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп» объявляют конкурс «Литературная карта». В нем могут принять участие ученые, учителя, воспитатели, библиотекари, деятели культуры. Победителей ждут ценные призы.

По правилам конкурса, участники должны прислать свои творческие работы: песни, стихи, рассказы, сказки (на свободную тему). Количество работ не ограничено. Объем работ должен составлять не более 35 печатных страниц.

Конкурсанты должны прислать заявку на участие, в которой указана краткая справка о них. Необходимо предоставить фотографию.

Главное условие участия в творческом конкурсе — оформление подписки на комплект журналов «Гаилә һәм мәктәп» и «Магариф» на второе полугодие 2017 года (почтовый индекс: 2433). Копию квитанции о подписке нужно прикрепить к заявке.

Конкурсные работы будут проверяться на уникальность. Председателем экспертной комиссии выступит поэт, лауреат Государственной премии им. Г. Тукая, советник генерального директора АО «Татмедиа» Равиль Файзуллин. Также в составе комиссии: главный редактор журнала «Магариф» Сюмбель Таишева, главный редактор журнала «Гаилә һәм мәктәп», лауреат Государственной премии им. Г. Тукая Ркаил Зайдулла и редактор отдела журнала «Гаилә һәм мәктәп», лауреат Государственной премии им. Г. Тукая Рифа Рахман.

Лучшие работы будут собраны в проект «Литературная карта», который будет размещен на сайте портала magarif-uku.ru.

Победители будут пригашены на торжественный вечер.

Прием заявок и конкурсных работ продлится с 15 мая до 30 ноября этого года. Присылайте их на электронный адрес literkarta@mail.ru.

Участвуйте!

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