Уникальная коллекция работ советских художников в галерее «Хазинэ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка произведений графики и живописи советских художников.

95 картин в дар Государственному музею изобразительных искусств Татарстана передал Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Вдвойне приятно, что среди них оказались две работы татарстанских художников – классика татарского искусства Баки Урманчы «Юрта» и большого мастера жанрово-исторических полотен Валерия Скобеева «Уголок мастерской художника».

В экспозиции также представлены произведения таких известных художников, как Гелий Коржев, Петр Оссовский, Виктор Попков, Наталья Нестерова, Татьяна Назаренко, Владимир Стожаров и других.

В картинах отражены становление и жизнь России, начиная с 30-х годов и до конца прошлого столетия в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта. Кроме законченных полотен, на выставке представлены эскизы к известным полотнам, находящимся в собраниях мировых сокровищниц искусств.

Для справки:

УРМАНЧЕ БАКИ ИДРИСОВИЧ

Живописец, график, скульптор, каллиграф, один из основоположников татарского изобразительного искусства. Пейзажист, автор пейзажно-жанровых композиций. Учился в Казанских государственных художественных мастерских (1919-1920), во ВХУТЕМАСе / ВХУТЕИНе в Москве у С.В. Герасимова. В течение всей жизни оставался приверженцем московской живописной традиции. Жил и работал в Москве, Казахстане, Узбекистане и Казани. Персональная выставка Б.И. Урманче состоялась в 1982 году. Народный художник РСФСР и ТАССР. Лауреат премии имени Тукая. Произведения Урманче находятся в Государственном Музее Востока, Государственном Музее изобразительных искусств Татарстана (Казань), Государственном музее Узбекистана (Ташкент), мемориальном музее им. М. Гафури (Уфа), в частных коллекциях США и Финляндии. В 1998 году в Казани был открыт мемориальный музей Б.И. Урманче.

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СКОБЕЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Член Союза художников СССР (1974). Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (1980), Народный художник Республики Татарстан (1986), Заслуженный художник Российской Федерации (2008). Лауреат премии обкома комсомола Татарской АССР им. М. Джалиля (1976).

Учился в Казанском художественном училище (1960-1964), Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1964- 1970) у Е. Е. Моисеенко. Живет в Казани.

Картины Скобеева публикуются во многих печатных изданиях Республики Татарстан и России, и находятся в крупнейших музеях России, Поволжья, Москвы, в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан и его филиалах, в музее М. Джалиля, в зарубежных коллекциях Америки, Канады, Израиля, Франции, Германии, Польши, Чехии; являются собственностью банков и учреждений Республики, а также частных коллекционеров.

По материалам Министерства культуры Республики Татарстан.