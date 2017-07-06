Управление школами передадут от муниципалитетов к регионам за три года

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что ведомство намерено передать управление школами на уровень регионов меньше чем за три года. Министр считает, что такая модернизация сократить количество затрат и положительно отразится на системе образования.

Ольга Васильева отметила, что самоуправление тормозит качество развития системы образования, в то время как региональное управление позволит правильно распределять выделенные средства, пишет газета «Известия». Предполагается, что произойдет сокращение единиц, которые сейчас в муниципалитетах отвечают за школьные вопросы. Они перейдут на региональный уровень.

На передачу полномочий вместо пяти лет потребуется три года.