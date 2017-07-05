Устное собеседование может стать допуском к ОГЭ

Рособрнадзор предложил ввести собеседование для девятиклассников Ожидается, что школьники будут его проходить перед сдачей экзаменов. Об этом сообщил глава ведомства на межрегиональной конференции «Развитие единой системы оценки качества образования: опыт и перспективы».

Речь идет об экзамене по русскому языку. Как сообщается на сайте Рособрнадзора, разработана модель устного экзамена по этому предмету в 9 классах. Планируется, что она пройдет широкую апробацию уже осенью этого года. Устное собеседование может стать допуском к экзаменам для участников ГИА-9. Но, как уточняет С. Кравцов, этот вопрос еще предстоит обсудить на различных площадках.