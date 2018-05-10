В акции «Бессмертный полк» в Казани приняли участие 163 тысячи человек

Казань присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». С портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, по центральным улицам города прошли 163 тысячи горожан. Об этом сообщает пресс-служба города.

Начавшаяся с марша войск казанского гарнизона и специальных подразделений акция памяти объединила людей всех возрастов, национальностей и профессий в едином шествии. Поддержали акцию и первые лица республики – Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, а также представители министерств и ведомств республики и исполкома города.