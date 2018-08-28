В Буинском районе открылся детский сад

После капитального ремонта в деревне Тингаш Буинского района открылся детский сад «Светлячок», который посещают 12 малышей.

Ректор Института развития образования РТ Людмила Нугуманова, Депутат Государственного Совета республики, Ренат Гайзатуллин и глава Буинского района Марат Зяббаров побывали в данном учреждении дошкольного образования и встретились с воспитанниками и их родителями. «Мы можем построить новые школы и сады, отремонтировать, но если не в них не будет детей, зачем все это делать?» — обратился глава к родителям и пожелал им не останавливаться на 1-2 детях.