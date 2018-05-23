В этом году демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills сдадут 1254 обущающихся Татарстана

В 2018 году участниками демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в Татарстане станут 1254 студента и выпускника из 47 образовательных организаций по 27 компетенциям. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Поминов Андрей Иванович.

Экзамен проходит с 15 апреля по 1 июля 2018 года в 41 Центре проведения демонстрационного экзамена, организованных на базе 31 образовательной организации и одного предприятия.

«Необходимым условием развития системы профессионального образования в целом является объективная, независимая оценка качества профессионального образования, — отметил замминистра. — Если в системе общего образования такой инструмент существует. Это – Единый Государственный Экзамен. То в сфере профессионального образования до этого такой системы не существовало. Поэтому в соответствии с поручением Президента страны и разработанными нормативными документами, основой для осуществления такой оценки в настоящее время является международные стандарты профессионального мастерства WorldSkills, в соответствии с которым по утвержденным технологиям проходит национальный международный чемпионат профессионального мастерства».

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это практический экзамен, который обучающиеся и выпускники сдают в Центрах проведения демонстрационного экзамена, размещенных, как правило, на базе профессиональных образовательных учреждений либо на базе предприятий работодателей.

Напомним, Татарстан в 2017 году стал пилотным регионом по апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в числе 20 регионов РФ.