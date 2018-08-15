В Елабуге начал работу IX Международный фестиваль школьных учителей

В Елабужском институте КФУ открылся IX Международный фестиваль школьных учителей. Здесь собрались учителя-предметники и ученые из России и зарубежных стран.

Сейчас о подготовке педагогических кадров в КФУ рассказывает ректор вуза Ильшат Гафуров.

В этом году фестиваль проходит уже девятый раз. «Цифровое поколение России» — такова тема педагогического форума. Сегодня в Елабуге собрались около 500 учителей.

Спикерами масштабного фестиваля выступают заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Рафис Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров.