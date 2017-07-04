В Иннополисе организовали летний учебный лагерь для будущих учителей

Июль 4, 2017 0

105 стипендиатов  проекта целевой подготовки педагогических кадров собрались в Иннополисе.  Учителя года Алла Головенькина и Алмаз Хамидуллин провели  для них мастер-классы.

В программе летнего учебного лагеря были тренинги «Личностный и профессиональный рост: навстречу учителю 2030», «Форум-театр»,  подготовка проектной работы в командах, дебрифинг и «вечерняя свечка», сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

В завершающий день будущие учителя защитили собственные проекты.Тренерам предстояло отобрать четыре лучших проекта. Экспертами стали работники Министерства образования и науки РТ, научные сотрудники Института развития образования , педагогические работники Лицея Иннополис и  молодые педагоги.view_2766247_2296062 view_2766247_2296059

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