В Иннополисе организовали летний учебный лагерь для будущих учителей

105 стипендиатов проекта целевой подготовки педагогических кадров собрались в Иннополисе. Учителя года Алла Головенькина и Алмаз Хамидуллин провели для них мастер-классы.

В программе летнего учебного лагеря были тренинги «Личностный и профессиональный рост: навстречу учителю 2030», «Форум-театр», подготовка проектной работы в командах, дебрифинг и «вечерняя свечка», сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

В завершающий день будущие учителя защитили собственные проекты.Тренерам предстояло отобрать четыре лучших проекта. Экспертами стали работники Министерства образования и науки РТ, научные сотрудники Института развития образования , педагогические работники Лицея Иннополис и молодые педагоги.