В Казани началась декада празднования Дня республики и Дня города

Для жителей столицы Татарстана подготовлена насыщенная и разнообразная развлекательная программа во всех районах города.Программа праздничных мероприятий 30 августа традиционно начнется ежегодным городским торжественным собранием в Казанской ратуше, посвященным вручению городских и республиканских наград и внесению записей в Книгу почета города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В 10.00 в Центральном парке культуры и отдыха им.Горького для юных казанцев пройдет детский праздник «Сокровища старого парка». Там же состоятся спортивные соревнования по спортивному ориентированию, мини-футболу, баскетболу и легкой атлетике.

В это же время на площадке около Центра семьи «Казан» стартует Республиканский этно-конфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Здесь будут представлены изделия народно-художественных промыслов, фольклор и музыкальное творчество народов, проживающих в республике. Одновременно с этим на этой же площадке пройдет фестиваль национальных литератур народов России.

С 10.45 на площади у театра им.Г.Камала будет проходить фестиваль народного творчества «Играй, гармонь». В 14.30 праздничные мероприятия здесь продолжатся концертом участников Открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман».

В 12.30 на Площади Тысячелетия в пятый раз пройдет авто-мотошоу «Kazan city racing». В программе этого года – выступление победителей многочисленных ралли-рейдов команды КамАЗ-Мастер, которой в этом году исполняется 30 лет. Казанцы увидят парад спортивных автомобилей «КамАЗ-Мастер», импровизированную линейную гонку и дрифт-шоу современных автомобилей, а также прыжок КАМАЗа в длину со стационарного трамплина.

В Казанском Кремле будет проходить фестиваль городской культуры и искусств «Tat Cult», который представит актуальные направления в области культуры, истории и современного искусства. В программе фестиваля кинопоказы и театральные выступления казанских режиссеров и артистов, будут представлены интерактивные арт-объекты и спецпроекты молодых художников.