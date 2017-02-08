В Казани наградят победителей Межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе

9 февраля 2017 года в Доме дружбы народов Республики Татарстан состоится торжественная церемония закрытия Межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра образования и науки Энгеля Фаттахова и председателя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Рината Закирова.

Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе проводится в целях реализации соглашений о сотрудничестве в области образования с органами управления образованием субъектов Российской Федерации, повышения престижа родного (татарского) языка и качества знаний школьников, оказания практической помощи обучающимся и учителям татарского языка и литературы образовательных организаций субъектов Российской Федерациив. Олимпиада проходит в Казани с 6 по 9 февраля 2017 года с участием более 100 обучающихся 8-11 классов из 17 субъектов Российской Федерации: Астраханская, Ульяновская, Пензенская, Свердловская, Самарская, Саратовская, Оренбурская, Омская, Нижегородская, Кировская, Тюменская области, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Пермский край.

7 февраля 2017 года на базе гимназии № 27 Вахитовского района г. Казани состоялось торжественное открытие олимпиады и проведение первого тура (татарский язык). Во второй половине дня проведена встреча с писателями Республики Татарстан с участием председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиля Валеева. Также был организован мастер-класс с представителями Всемирного Форума татарской молодежи и молодежными организациями «Сәләт» и “Идел”.

А сегодня, 8 февраля 2017 года состоится второй тур олимпиады (татарская литература). Также запланирован конкурс чтецов, посвященный юбилею Разиля Валеева.