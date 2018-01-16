В Казани отмечают 200-летие Марджани и собираются воздвигнуть памятник

Сегодня исполнилось 200 лет со дня рождения великого татарского ученого, философа, просветителя, богослова и мыслителя Шигабутдина Марджани.

По инициативе муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, представители общественности республики почтили память деятеля, собравшись у его могилы на старо-татарском кладбище. Муфтий прочитал аяты из Корана, совершил дуа, и отметил, что труды просветителя изучаются не только в религиозных учебных заведениях Татарстана, но и за рубежом. Самигуллин убежден, что Марджани ученый мирового масштаба. По его словам, научные работы просветителя не утратили своей значимости и в наше время и охватывают различные аспекты ислама, истории, культуры и жизни татарского народа. Он отметил, что в 2018 году, объявленном духовным управлением мусульман Годом Марджани, планируется издать его книги, а также организует международную конференцию посвященную мыслителю.

Заммуфтия Мансур Джалялетдинов рассказал общественности, что летом планируется установка памятника Марджани, недалеко от одноименной мечети. Кроме этого, управление мусульман намерено провести целый ряд мероприятий: круглые столы, конференции, творческие вечера, всероссийские спортивные соревнования и т.д.