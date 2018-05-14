В Казани пройдут Всемирные игры юных соотечественников

С 13 по 19 мая столица Татарстана будет принимать соревнования второй год подряд. Участниками игр станут 650 детей из 60 стран.

«Столица Татарстана будет принимать соревнования второй год подряд. Участниками IV Всемирных игр юных соотечественников станут 650 детей из 60 стран Европы, Азии и Америки. Впервые для участия в играх своих спортсменов заявили такие страны, как Албания, Великобритания, Египет, Иордания, Исландия, Кипр, Корея, Македония, Палестина, Сирия, Хорватия и Швейцария», — озвучили организаторы на пресс-конференции для СМИ.

С каждым годом расширяется спортивная программа. В 2018 году она включает в себя соревнования уже по семи популярным видам спорта: баскетбол 3×3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, художественная гимнастика и плавание. За звание сильнейшего ребята будут бороться на спортивных площадках Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

«Всемирные игры юных соотечественников — это одно из самых уникальных мероприятий. В играх участвуют команды из стран, которые на других соревнованиях не встретятся. Также игры дают возможность соотечественникам общаться со своими сверстниками из разных стран, не забывать родной язык, культуру, историю страны, помнить, откуда их корни», — заявила Ирина Роднина, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт». Она отметила, что разнообразие мероприятий помогает детям наладить общение между собой, найти друзей и культурно обогащаться, узнавая о жизни в других странах. В рамках образовательно-просветительской программы «Визит дружбы» участники игр посетят несколько казанских школ, проверят свои знания о русской культуре, литературе, истории, географии и русском языке в интеллектуальной игре «Диалоги на русском». В течение всего фестиваля с юными соотечественниками будут работать волонтеры программы «Послы русского языка в мире». С помощью игр и интерактивных занятий они раскроют ребятам мир русской культуры и языка, познакомят их с возможностями образования в России.

Организаторами игр выступают минспорта и минобрнауки России, Россотрудничество, всероссийская политическая партия «Единая Россия», Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке правительства Татарстана.