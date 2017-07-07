В Казани проходит масштабное объединение школ

К 2017-2018 учебному году в Казани появится семь новых образовательных центров. В них будет обучаться 7272 ребенка. Об этом сообщил начальник Управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.

Как рассказал спикер, путем объединения будут реорганизованы гимназия № 5 и школа № 134, гимназия № 75 и школа № 133, лицей № 83 и школа № 95, гимназия № 8 и школа № 79, школы №№ 101 и 166, 22 и 58, а также школа № 100, дошкольное отделение учебного заведения и детский сад № 176.

Хадиуллин пояснил, что эти образовательные учреждения были отобраны по территориальному признаку и находятся близко друг от друга. Перегруженные школы объединят с малокомплектными.

Реорганизация проводится для укрепления материально-технической базы, создания равных условий для получения качественного образования. Кроме того, появляется возможность для отказа от второй смены, расширения профилей образования для старшеклассников и возможностей для внеурочных занятий.

«Цель не закрыть школу – здание остается, и дети продолжают в них учиться», – отметил начальник Управления образования города.

Он заверил, что будут сохранены все педагогические ставки и финансирование. Директорам присоединенных школ предложена ставка завуча в образовательном центре.

Также будут объединены детские сады №№ 366 и 341, 300 и 36, 51 и 72, 45 и 15, 283 и 179, 289 и 66; 252, 178 и 223; 147 и 33, 203 и 310, 391 и 57, 213 и 251, 305 и 150, 171 и 38.

Источник: ИА «Татар-информ»