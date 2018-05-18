В Казани состоялся «спортивный выпускной»

На площадке Горкинско-Ометьевского леса 279 юных спортсменов получили свидетельства об окончании детско-юношеских спортивных школ.

Во взрослый путь юных спортсменов проводили министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов, директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова и другие.

Приветствуя участников, В.Леонов поблагодарил руководство города и спорткомитета за активную деятельность. «Спортивная Казань – это наш резерв. Я уверен, здесь сидят ребята, которые продолжат спортивную карьеру и будут достигать высоких результатов», — отметил министр и обратился к тренерам с отдельными словами благодарности.

фото: www.kzn.ru

Значимость спортшкол в жизни учащихся отметил в своем выступлении Дамир Фаттахов. «Вы прошли большой и непростой путь. За 8-10 лет тренировок и выступлений спортшкола для многих из вас стала вторым домом, а тренеры – вторыми родителями. Независимо от того, какой путь вы выберите в дальнейшем, уверен, что жизненный опыт, приобретенный в спортивной деятельности, поможет вам. Огромная благодарность всему тренерскому составу и родителям, благодаря которым наши талантливые ребята продолжат уверенно шагать

по жизни, смело ставя перед собой самые амбициозные задачи», — сказал Д.Фаттахов и пожелал ребятам успехов.