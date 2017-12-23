В КФУ прошел творческий вечер «Восток — дело тонкое»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого КФУ прошел творческий вечер художественно-литературного салона Renaissance на тему «Восток — дело тонкое». Гостями салона были дизайнер одежды Нажия Галимова, доцент кафедры дизайна и национальных искусств КФУ Юлиана Еманова, организатор казанских культурно-развлекательных мероприятий по современной японской культуре и анимации Тэймур Галимов, художник Лера Уюнь, доцент кафедры алтаистики и китаеведения КФУ Альфия Аликберова и участник группы любителей китайской анимации Андрей Дуткин.

В теплой уютной обстановке участники салона рассказали про искусство, культуру, мировоззрение Востока, о том, какое место он занимает в их жизни. Например, Юлиана Еманова познакомила всех с манга. Это японские комиксы, которые являются частью национальной японской культуры. А Тэймур Галимов рассказал про японские мультфильмы — аниме. Как он отметил, аниме это не только мультфильм, его необходимо понимать как целостный кинематограф со своими глубокими смыслами, которые там заложены, с отображением социальных конфликтов и отношений, вопросов социальной ответственности, добра и зла.

Так же участникам вечера дали возможность окунуться в мир Востока, слушая песни на вьетнамском, китайском языках и наблюдая за искусством китайской каллиграфии.