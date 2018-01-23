В Музее ГУЛАГа презентовали книгу Аяза Гилязова

В Москве, в Музее истории ГУЛАГа состоялась презентация книги народного писателя Татарстана Аяза Гилязова «Давайте помолимся!»

Это роман-воспоминание писателя о лично пережитом опыте лагерей, который соединяет историко-документальный взгляд на эпоху и рассказывает о людях — мучениках ГУЛАГа. По замыслу автора, данное повествование, ориентированное на текст Корана, должно вылиться в текст-молитву.

Перевод романа на русский язык презентовали сын писателя, профессор Казанского федерального университета, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Искандер Гилязов, драматург Мансур Гилязов, средний сын татарского писателя, а также доцент кафедры татарской литературы Высшей школы татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая Казанского федерального университета Миляуша Хабутдинова, которая занимается систематизацией литературного наследия писателя Аяза Гилязова и продвижением его творчества в мире.

Искандер Гилязов назвал роман-воспоминание «Давайте помолимся!» трудом всей жизни своего отца. «Это роман о судьбе татар, конкретного человека в этом мире» — сказал он.