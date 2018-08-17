В рамках педагогического форума министр образования и ректор КФУ ответили на вопросы «Магариф»

В эти дни в Елабуге проходит большой педагогический форум, где поднимаются актуальнейшие проблемы образования в XXI веке — веке мобильности и цифровых технологий. «Цифровое поколение России» — такова тема IX Международного фестиваля школьных учителей.

Цифровизация образования — этот вопрос в последнее время очень часто поднимается на самых разных инстанциях. Недавно в одном из своих интервью министр образования РФ Ольга Васильева также выразила свое мнение по этому поводу: «Я убеждена, что без серьезных исследований в области детской физиологии, психологии мы не сможем сказать, как будет развиваться мир. Говорить, что гаджеты заменят все в мире — это пустое. Никакой гаджет не заменит учителя. Ни одна цивилизованная страна этого делать даже не пытается». Сегодня, когда учитель занимает очень большое место в жизни ребенка как специалист, не только дающий знания, но и обучающий детей коммуницировать между собой, эти слова звучат как нельзя кстати, но, учитывая темпы роста цифровой среды именно в образовании, нужно заметить, что, наверно, недалеко то время, когда дети смогут обучаться дистанционно, без учителей. Ведь по статистике, как ни странно, после США именно в России количество детей, охваченных домашним обучением, заметно растет, тогда как в таких европейских странах, как Германия, Франция, этого не наблюдается (связано с ограничениями разрешения на домашнее обучение). Об этом на форуме говорили сами модераторы, приехавшие из этих стран.

В целом, 330 учителей со всей России в этом году изъявили желание принять участие в работе этого масштабного мероприятия. В первый день работы форума вековое здание Елабужского института КФУ (на рубеже XIX-XX вв. в Елабуге Потомственная Почетная гражданка Глафира Федоровна Стахеева построила здание Епархиального училища, в котором в настоящее время расположен вуз, — авт.) с трудом вместило всех гостей. В торжественном открытии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Института развития образования РТ Людмила Нугуманова.

Открывая пленарную часть форума, ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров рассказал о достижениях и возможностях Казанского университета, подкрепив свои слова слайдами и научно-документальным фильмом. По словам ректора, сегодня в КФУ разработана стратегия развития, названная «Университет 4.0», которая в полной мере отвечает признакам четвертой промышленной революции и принятой Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы. Он также напомнил, что 90 % всей информации в мире было сгенерировано в последние два года. По оценкам специалистов, количество информации к 2020 году превысит 40 зеттабайт. Для сравнения: такое же количество информации содержится в фильмах общей длительностью более 6 миллиардов лет. Завершая свое выступление, Ильшат Гафуров напомнил, для чего все сегодня здесь собрались: «Если верить прогнозам, нас с вами ожидает очень необычная жизнь, все в онлайн, – сказал он. – Молодым все это не кажется фантастикой, а нам, людям старшего поколения, видится как что-то невероятное. Мы привыкли ходить в гости, говорить вживую, а не общаться онлайн, но нам надо будет жить в этом будущем. Находясь здесь, в Елабужском институте, мы должны обсудить, какой будет эпоха цифровизации в образовании. Чтобы быть конкурентоспособными, нам необходимо быть все время в тренде и отвечать на вызовы сегодняшнего дня».

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов, приветствуя гостей и участников педагогического форума, подчеркнул важность таких мероприятии: «То, что нам сегодня кажется фантастическим, в скором времени уже будет доступным, – сказал он. – Для того чтобы это сделать, нужны грамотные специалисты, а этих специалистов должны готовить педагогические кадры. Жизнь подтвердила: знать самому мало, надо еще уметь учить. В этом году мы возрождаем наш педагогический институт, потому что понимаем: знать, как учить, очень важно. Сегодня в этом зале собрались самые неравнодушные люди, которые и двигают прогресс, вкладывая знания в наших детей». Министр также отметил, что формат общения фестиваля дает возможность выйти за грани обычного академического диалога.

После пленарной части состоялся пресс-подход, где заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов и ректор КФУ Ильшат Гафуров ответили на вопросы журналистов. Мы, как одно из исторических педагогических изданий не только республики, но и России, не могли не спросить о возможных нововведениях в новом учебном году.

Рафис Бурганов: «Требуем от образования всегда какие-то нововведения: чуть ли не каждый месяц, каждую четверть. И забываем о том, что образование — это очень динамичный и во многом консервативный процесс. Чтоб образовательную методику отлаживать, требуется не один месяц, а чтобы увидеть результат обучающихся по данной методике, как в дальнейшем они себя ведут, нужны годы. Поэтому то, что годами наработано, найдет отражение в учебных планах и в новом учебном году».

Ильшат Гафуров: «Школа и университет — это такие учреждения, которые должны давать базисное образование, позволяющее людям дальше развиваться. Мы не можем быстро менять нашу образовательную программу. Да и нужно ли это?! Поэтому мы должны найти те базисные пункты, которым необходимо обучать, и далее наши выпускники школ и ВУЗов сами смогут адаптироваться к очень быстро меняющемуся миру».

У ректора КФУ также поинтересовались, какими будут учителя нового поколения, о подготовке которых он заявил в своей вступительной речи.

– Они должны хорошо ориентироваться в быстро меняющемся мире. Должны научиться грамотно использовать технологии, которые появляются чуть ли не каждый день. Это хороший инструментарий, чтобы давать детям знания в школе. И мы делаем глубокий акцент не только на познания в тех или иных предметных областях, допустим физики, химии, биологии, но и на гуманитарных составляющих, потому что эти знания они могут эффективно использовать в обучении своему предмету.

Каких-то пару десятилетий назад компьютеры, интернет, мобильные телефоны для нас казались фантастикой. Современные технологии настолько прочно вошли в нашу жизнь и настолько быстро развиваются, страшно даже представить, что нас ждет спустя еще пару десятилетий. Дистанционное образование уже сегодня имеет место быть: это электронные книги, учебники, онлайн-школы… И профессия учителя лет через 10, наверно, претерпит большие изменения, но не исчезнет. Безусловно, использование цифровых технологий дает большие возможности для современного образования, но школа и школьный учитель — это те составляющие, которые учат общаться друг с другом, работать в команде, что и является основой прогресса.

Фото с официального сайта Елабужского института КФУ