В редакцию журнала «Магариф» приехал представитель Ассоциации национальных СМИ

Декабрь 9, 2017 0

Представители национальной прессы Татарстана встретились с коллегой из Республики Саха. Сегодня редакцию журнала «Магариф» посетила Мария Христофорова, которая создала Ассоциацию национальных средств массовой информации.

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Ассоциация отстаивает интересы национальных СМИ, которые работают на территории России.  Мария Николаевна изучает опыт республик в распространении газет и журналов  на языках народов РФ. Она уже побывала в Калмыкии, Башкортстане и Дагомысе, теперь приехала и в Татарстан. «Население нашей республики хочет читать местные газеты и журналы, но дело в том, что в Якутии живут и очень бедные семьи, а подписка на прессу может превышать тысячу рублей. К тому же, условия почты  таковы, что снизить цены мы не можем», — рассказала представитель ассоциации.

Главный редактор «Магарифа» Сюмбель Таишева рассказала Марии о программе «Электронное правительство», на сайте которой можно оформить подписку на любое СМИ.

«Я предлагаю обратиться в экспертный совет Роспечати с просьбой объявить национальным СМИ мораторий сроком на пять лет и предусмотреть 50-процентную скидку на  подписку на них. Считаю, что одним из инструментов сохранения родных языков является развитие конкурентоспособности национальной прессы», — поделилась представитель Ассоциации национальных СМИ.

Журнал «Магариф» и ассоциация договорились о создании совместных проектов.

 

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