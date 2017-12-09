В редакцию журнала «Магариф» приехал представитель Ассоциации национальных СМИ

Представители национальной прессы Татарстана встретились с коллегой из Республики Саха. Сегодня редакцию журнала «Магариф» посетила Мария Христофорова, которая создала Ассоциацию национальных средств массовой информации.

Ассоциация отстаивает интересы национальных СМИ, которые работают на территории России. Мария Николаевна изучает опыт республик в распространении газет и журналов на языках народов РФ. Она уже побывала в Калмыкии, Башкортстане и Дагомысе, теперь приехала и в Татарстан. «Население нашей республики хочет читать местные газеты и журналы, но дело в том, что в Якутии живут и очень бедные семьи, а подписка на прессу может превышать тысячу рублей. К тому же, условия почты таковы, что снизить цены мы не можем», — рассказала представитель ассоциации.

Главный редактор «Магарифа» Сюмбель Таишева рассказала Марии о программе «Электронное правительство», на сайте которой можно оформить подписку на любое СМИ.

«Я предлагаю обратиться в экспертный совет Роспечати с просьбой объявить национальным СМИ мораторий сроком на пять лет и предусмотреть 50-процентную скидку на подписку на них. Считаю, что одним из инструментов сохранения родных языков является развитие конкурентоспособности национальной прессы», — поделилась представитель Ассоциации национальных СМИ.

Журнал «Магариф» и ассоциация договорились о создании совместных проектов.