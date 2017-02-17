В Самаре проходит масштабный российский форум. Обсуждаются вопросы стратегического развития высшего образования

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва проходит масштабный российский форум, посвященный стратегическому развитию высшего образования, повышению международной конкурентоспособности вузов и особенностям их трансформации в университеты мирового класса. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Форум затрагивает актуальные для научно-образовательного сообщества темы по интернационализации вузов и рекрутингу иностранных абитуриентов, науке и наукометрии, образованию, инновационной деятельности и трансферу технологий.

В конференции принимают участие руководящий состав и сотрудники всех вузов проекта, а также других заинтересованных российских вузов. Кроме того, приглашены спикеры из десятков различных организаций, в том числе и международных, прозвучат доклады от 90 спикеров.

Возглавила работу совещания заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Л. М. Огородова.

«Одним из отличительных моментов именного нашего университета является ориентация на те наукоемкие направления и перспективные проекты, которые характерны для Самары — в первую очередь в сфере аэрокосмического машиностроения, а также тесное взаимодействие с правительством Самарской области», – рассказал ректор Самарского университета Е. В. Шахматов.

Л. М. Огородова в свою очередь отметила, что главная задача ведущих университетов состоит в выстраивании новых секторов экономики. По поручению Правительства Российской Федерации, уже в этом году планируется открыть 40 центров инноваций в федеральных вузах и региональных опорных университетах.

«Это очень важно для России — иметь пул университетов-лидеров, которые, по сути, задают тренд и уровень развития для всей системы образования. Эта площадка вузов-лидеров становится основной площадкой, на которую ориентируется приоритетный проект. Первая задача, которую нам точно не решить без вузов Проекта 5-100 – это разработка модели центра инноваций, и сегодня мы будем говорить о том, как мы можем использовать опыт, который вузы-участники Проекта уже наработали», – пояснила замглавы Минобрнауки России.

Также в день открытия семинара был организован круглый стол «Университеты в мейнстримах научно-технического развития: задачи и инструменты», модератором которого выступил С. Ю. Матвеев, директор Департамента науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации.

Форум продлится до 18 февраля.