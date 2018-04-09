В школах Казани стартовали публичные отчеты директоров о проделанной работе

Руководители казанских школ сдают отчеты. Публичный отчет проводится с целью создания открытого диалога между администрацией школы и родителями учеников, сотрудниками администрации района, депутатами, бизнесменами и другими заинтересованными в развитии школы лиц, сообщается на сайте мэрии города.

Директора представят общественности аналитический отчет о деятельности школы за год, стратегию развития и улучшения положения школы в общей системе образования.

О достижениях своих учреждений и планах по развитию уже рассказали директора гимназии №19 Приволжского района Андрей Талманов, лицея №145 Авиастроительного района Данил Идиятов, школы №20 Московского района Ольга Платонова и гимназии №11 Советского района Аида Ибрагимова.