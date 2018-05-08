В Татарстане медалью «За доблестный труд» будут награждены все участники Великой Отечественной

Все проживающие в Татарстане участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица будут награждены медалью РТ «За доблестный труд». Об этом сегодня в Доме Правительства республики на заседании оргкомитета «Победа» заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов, пишет ИА «Татар-информ».

«В знак уважения и признательности нашим ветеранам подписан указ о награждении медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» участников и инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей и граждан, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда», – сообщил он.

По словам Президента РТ, эта работа уже начата. «Прошу обеспечить на местах торжественное адресное вручение медалей с привлечением представителей органов власти, молодежи, общественных организаций. Необходимо дойти до каждого», – особо подчеркнул лидер Татарстана.

Ранее награждение живущих в республике ветеранов анонсировала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

В настоящее время на территории Татарстана проживают 46 тыс. 177 ветеранов Великой Отечественной войны. Всего пять лет назад их было в два с половиной раза больше – почти 103 тыс. человек.