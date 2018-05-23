В Татарстане тысячная семья стала получателем путинской выплаты на первенца

В Татарстане с начала года оформлена уже тысяча пособий по рождению первого ребенка. Как сообщает ИА «Татар-информ», молодую семью из поселка Васильево, что под Зеленодольском, с рождением первенца и включением в программу приехала поздравить министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«С этого года в России решением Президента Владимира Путина объявлено десятилетие детства. Комплекс мер социальной поддержки, получивший название «Демографические инициативы Путина“, достаточно широк. В том числе выплаты пособий на первого ребенка до достижения им полутора лет», — пояснила министр.

Получателями пособия могут стать семьи, где на момент рождения первого ребенка доход на каждого ее члена составляет менее полутора размеров прожиточного минимума. В Татарстане это 13713 рублей. Чтобы войти в программу, нужно подать в отдел соцзащиты заявление и документы: паспорт и свидетельство о рождении ребенка, появившегося на свет не ранее 1 января 2018 года.

«В нашей республике таких обращений не очень много, так как уровень жизни в регионе выше, чем в среднем по России. В первую очередь эта мера поддержки рассчитана на молодые семьи, где один или оба родителя являются студентами. Сумма составляет почти 8,5 тыс. рублей», — сообщила Эльмира Зарипова.

Анну и Виталия, уже год носящих общую фамилию Воробьевы, познакомили друзья. В 2017-м они поженились, а в конце апреля уже этого года у них родился сын Егор. Мама учится на пятом курсе ветакадемии. После завершения обучения хочет работать здесь же — в Зеленодольске. Папа — слесарь. Живут пока с родителями супруга. Но планируют взять ипотеку.

«Когда подавали заявление, и не думали, что станем юбилейными получателями и что нас так будут поздравлять. Полная неожиданность», — поделилась впечатлениями Анна Воробьева. Ей министр вручила цветы. В руках отца семейства — остальные подарки: для Егора — развивающий коврик, для родителей — сервиз от главы района.

«Пособие поступит на ваш расчетный счет до пятого числа. Оно будет поступать в течение года ежемесячно, в сумме 8 тыс. 490 рублей. По прошествии года вы можете вновь подать заявление на оставшийся период», — проинформировала молодых родителей сотрудник зеленодольского отдела соцзащиты.

«И не затягивайте со следующими детьми. Роддом Зеленодольска ждет вас за вторым, а потом и третьим ребенком. И друзьям расскажите — пусть не боятся жениться и рожать детей», — напутствовала Воробьевых министр труда республики.

По словам главы семейства, следующий поход в роддом они с супругой уже запланировали. Через два года отправятся за дочкой. А Эльмира Зарипова подчеркнула, что бюджет республики социально-ориентирован, и мер поддержки, в том числе молодых семей, — много.

«Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым подписано распоряжение о мерах поддержки семей на селе. Если женщина рожает первого ребенка до 25 лет, единовременно ей выплачивается 50 тыс. рублей, третьего ребенка до 29 лет — 100 тыс. рублей», — сообщила министр.

Только в Зеленодольском районе в этом году этой мерой поддержки воспользовались 19 женщин, родивших первенца, и две семьи, где родился третий малыш. Путинские выплаты уже получают 62 зеленодольские семьи.