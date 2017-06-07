В журнале «Магариф»  — новый заместитель редактора

За окном наконец-то светит солнце, и у нас в коллективе хорошие перемены. Раушания Хуснутдинова назначена заместителем главного редактора. Она успела себя уже проявить в качестве ответственного секретаря журнала “Магариф”.

Опыт работы у Раушании Рахимьяновны в журналистском поприще большой. Она переехала несколько лет назад в Казань из Лениногорска, где проработала в городской газете “Заман сулышы” корреспондентом, а затем и редактором отдела промышленности. А через несколько лет при поддержке руководства Лениногорского муниципального района организовала с нуля газеты на татарском и русском языках для детей и молодежи, потом возглавила их. Газеты “Яшьлек иле” и “Молодежный экспресс” стали для многих творчески талантливых детей отправной точкой в большой мир журналистики, филологии, педагогики.

Коллектив журналов Магариф” и “Гаилә һәм мәктәп”, которые входят в состав объединенной дирекции АО “Татмедиа”, от всей души желает Раушание Хуснутдиновой плодотворной работы, вдохновения, творческих успехов.