Все начинается с детского сада – Чистополь не исключение

Формирование личностных качеств, раскрытие потенциала ребенка, привитие ему желания познавать новое, социализировать его в сложной окружающей среде – все это закладывается в детском саду. Начальник управления образования Чистопольского муниципального района Набиуллин Гусман Анварович свое выступление на ежегодном августовском совещаний начал именно с этого.

По его словам, на базах чистопольских дошкольных образовательных учреждений действует несколько экспериментальных площадок республиканского, а также всероссийского уровней.

Три (№ 5, 17 и 20) дошкольных образовательных учреждения города являются республиканской экспериментальной площадкой по апробации Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика». Особенность данной программы – это отсутствие жёстко регламентированных форм организации детей и обеспечение оптимального двигательного режима (свободное перемещение ребёнка).

Детский сад № 28 является базовой экспериментальной площадкой по апробации и реализации УМК по обучению детей двум языкам Республики Татарстан. А в рамках работы тьюторского центра ООО “Развивающие игры Воскобовича”, на базе Детского сада № 17 при поддержке Казанского федерального университета проведен республиканский семинар для руководителей образовательных учреждений, методических объединений, старших воспитателей, учителей начальных классов, воспитателей ДОО с участием самого автора. Вячеслав Вадимович Воскобович, физик по образованию – петербургский автор игр и пособий, создатель развивающей методики для детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». С 1997 года директор ООО «Развивающие игры Воскобовича», где производятся авторские игры и разрабатываются новинки детям всех возрастов, их родителям и воспитателям.

В каждом деле большую роль играют высококвалифицированные специалисты, особенно в воспитании и обучении дошкольников. А набраться опыта, умений невозможно без участия в профессиональных конкурсах. Как отметил докладчик, чистопольцы не просто принимают участие в подобных конкурсах, но и часто становятся победителями.

Детский сад № 2 стал победителем Республиканского этапа на получение гранта «Лучший билингвальный детский сад». В ежегодном Всероссийском конкурсе “Воспитатель года” по результатам республиканского этапа Кузьмина Оксана Алексеевна, воспитатель МБДОУ № 6 стала победителем в номинации “Педагог-исследователь”. Воспитатель МБОУ “Данауровская начальная школа-детский сад” Петрова Алевтина Николаевна вышла в финал Республиканского конкурса среди сельских ДОО “Родные истоки”. Воспитатель МБДОУ “Детский сад № 26 ” Солодова Олеся Анатольевна стала победителем Республиканского конкурса профессионального мастерства русскоязычных воспитателей «Я разговариваю и работаю на татарском» в номинации “Знаток татарского языка”.