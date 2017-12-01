Всероссийский Дед Мороз приехал в Казань в кроссовках

Дед Мороз и команда его помощников прибыли в Казань для исполнения заветных мечт маленьких горожан. Перед Новым годом команда побывает в 15 городах России, жители которых написали о своих желаниях в письмах к зимнему волшебнику.

Дед Мороз прибыл в столицу Татарстана в кроссовках. Он продемонстрировал журналистам свою модную спортивную обувь. «Я хочу поддержать наших футболистов, которым в следующем году предстоит сражаться на Чемпионате мира», — объяснил гость из Великого Устюга.

Перед Новым годом команда Деда Мороза побывает в 15 городах России, жители которых написали о своих желаниях в письмах к зимнему волшебнику. Вчера в Казани они участвовали культурно благотворительном фестивале Игоря Крутого «Добрая волна». Сегодня Дед Мороз исполнил мечту маленького Булата, также ему предстоит поздравить детей социально-реабилитационного центра из детского дома «Доверие», встреча с второклассником Виталием, поздравление детей Казанского детского дома-школы № 11 и веселый праздник в Горькинско-Ометьевском лесу.