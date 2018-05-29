Юные инспекторы движения из Татарстана представят Россию на европейском конкурсе по соблюдению правил дорожной безопасности

Казанские школьники завоевали серебряные медали Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018».

В Краснодарском крае завершился Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Второе место в абсолютном зачете завоевала команда Республики Татарстан. Наши ребята представят Россию на 33-м Европейском образовательном конкурсе FIA по изучению и соблюдению ПДД, который пройдет в столице Республики Венгрия – городе Будапеште.

В ходе Всероссийского конкурса школьники со всей России соревновались в знании ПДД, умении оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, фигурном вождении велосипеда. Кроме того, юным инспекторам нужно было продемонстрировать в автогородке навыки безопасного поведения на дороге, а также творческое выступление.

По итогам всех конкурсных станций команда ЮИД Республики Татарстан заняла второе место в составе учащихся лицея № 177 Ново-Савиновского района города Казани Береснева Даниила, Валеева Артура, Акташ Мелиссы и Гумаровой Алии. Руководитель команды – майор полиции Шагова Иделия, старший инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Татарстан. Победителем конкурса стала команда Тюменской области, 3 место заняла команда Калининградской области.

Представители Татарстана завоевали призовые места и в личном зачете. Среди девочек Акташ Мелисса заняла 2 место, Гумарова Алия – 3 место. Валеев Артур занял 3 место в личном зачете среди мальчиков.

В международном аэропорту «Казань» победителей в торжественной обстановке встретили родные, близкие и друзья, а также заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Станислав Андреев, начальник УГИБДД МВД по Республике Татарстан Ленар Габдурахманов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. Юидовцам вручили подарки и пожелали удачи на предстоящем европейском конкурсе.

Источник: ГИБДД МВД РТ.