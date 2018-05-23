Заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина с рабочим визитом посетила Казань

Май 23, 2018 0

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, в рамках рабочей поездки замминистра участвовала в международной научно-практической конференции «Интеграция теории и практики предметной подготовки учителя».

синюгина

фото: http://mon.tatarstan.ru

Кроме того, Т. Синюгина посетила МБОУ «Раифская СОШ ЗМР РТ» и МАОУ «Гимназия № 139».  В гимназии № 139 замминистра встретилась с педагогами, которые готовят школьников ко всероссийским и республиканским олимпиадам. В ходе круглого стола обсудили актуальные вопросы развития олимпиадного движения и участие педагогов в конкурсе «Учитель года».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *