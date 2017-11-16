Замминистра образования и науки РТ проведет родительское собрание

Ноябрь 16, 2017 0

Завтра состоится первое  родительское интернет-собрание.  Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ. Собрание поведут заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Лариса Сулима и председатель Общественного совета при министерстве, член комиссии Общественной палаты по образованию и науке Асия Тимирясова, кандидат биологических наук Ольга Григорьева и кандидат психологических наук Надежда Ванюхина, эксперты, ученые-практики Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова.

Фото: mon.tatarstan.ru

Фото: mon.tatarstan.ru

Собрание начнется в 12.00 и продолжится до 13.30.

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