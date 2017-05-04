Завершился республиканский литературный фестиваль «Бяки Буки»

Более 1000 школьников Татарстана приняли участие в конкурной части Лит Феста «Бяки Буки»

Ежегодно БФ «Счастливые истории» проводит в начале июня в городе Альметьевске недельный уличный Лит Фест «Бяки Буки» в котором принимают участие дети и подростки, учителя и библиотекари со всей Республики Татарстан.

Конкурсная часть длится с февраля по май. В этом году из 49 современных детских писателей и поэтов наибольшее количество голосов получил детский писатель, сказочник, сын знаменитого советского писателя Юрия Дружкова (Постникова), автора «Приключений «Карандаша и Самоделкина»» — Валентин Постников, второе место занял победитель прошлого года, гость фестиваля 2016г. народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин, 3-е место разделили между собой татарский писатель Ленар Шаех и русский прозаик, арт-критик Юрий Нечипоренко.

15 мая из 200 работ (эссе/сочинения, иллюстрации, видео с декламацией произведений, фото костюма литературного героя) будут отобраны лучшие.

Победители смогут отправиться в г. Альметьевск на литературную смену (с 27 мая по 16 июня 2017г.) в санаторий-профилакторий «Голубое озеро», где их будут ждать творческие встречи с гостем фестиваля, известными современными российскими писателями Наталией Волковой и Тамарой Крюковой, мастер-классы по этикету, ораторскому мастерству, йоге, брейк-дансу, 3d моделированию из дерева и многое другое. Принять участие в подобной программе смогут и участники конкурсной части с 5 по 8 июня на базе двух школ.

8 и 9 июня для жителей города также будет организована литературно-творческая программа.

Благотворительный Фонд «Счастливые истории» (сайт: http://happy-story.ru/) с 2013 года проводит в Республике Татарстан мероприятия для детей и подростков по 3 направлениям: «сКАЗАНиЯ», «Глаголица», «Слыханная щедрость».

Среди проектов: «Независимая детская литературная премия «Глаголица»» (сайт: http://www.glagolitsa-rt.ru/), уличный литературный фестиваль Бяки Буки (бяки-буки.рф), «Классные чтения!», «Аукцион благотворительных действий «Слыханная щедрость», «Театральная грамота» для коррекционных учреждений и другие.