Жители Татарстана могут получить архивную справку о зарплате в электронном виде

Справки о подтверждении трудового стажа и о заработной плате из государственного архива с 15 января можно получить в электронном виде в Татарстане. Об этом сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов.

«С 15 января можно подать заявку на получение справок из госархива. Справки предоставляются в виде электронного документа на портале госуслуг РТ в течение 21 рабочего дня после подачи заявления. При необходимости этот срок может быть продлен», – отметил спикер.

Тимур Зарипов напомнил, что для того, чтобы подать заявление, нужно указать ЕСИА – универсальный пароль, который можно использовать для получения услуг в государственных организациях страны в электронном виде. Оформить «Личный кабинет» ЕСИА можно в любом МФЦ. В будущем госархив будет предоставлять на портале госуслуг и другие виды справок.