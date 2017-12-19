106 детей из районов Татарстана поедут на Президентскую елку в Москву

Около 110 ребят из побывают на Кремлевской елке. В делегацию вошли те, кто показал хорошие отличные результаты в учебе, конкурсах и олимпиадах. Также активисты детских объединений кадеты. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов на брифинге, посвященном организации новогодних мероприятий.

Как сообщается на сайте Минспорта РТ, особую часть делегации из нашей республики составляют дети, нуждающиеся в особой заботе государства, дети сотрудников МВД, получивших ранения при исполнении служебного долга, дети-воспитанники социальных приютов и детских домов и дети из многодетных семей.